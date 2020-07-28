شكرا لقرائتكم خبر عن "الأسد محدش ياكل أكله" رسائل مهمة للرئيس بافتتاح مدينة الروبيكى الصناعية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسائل الهامة للمصريين، والمسئولين، خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى، حيث يضم المجمع الصناعى الجديد فى مرحلته الأولى 6 مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

وفى هذا التقرير، نرصد معا أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى، للشعب المصرى، وللمسئولين.