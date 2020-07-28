شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: وباء كورونا كلف السياحة العالمية 320 مليار دولار فى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الأمم المتحدة، أن وباء فيروس كورونا المستجد، كلف السياحة العالمية 320 مليار دولار في 5 أشهر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت منظمة السياحة العالمية، قد أكدت أن الخسائر الضخمة لـ COVID-19 في السياحة الدولية أصبحت واضحة الآن، حيث أظهرت بيانات منظمة السياحة العالمية (UNWTO) أن التكلفة حتى مايو كانت بالفعل ثلاثة أضعاف تكلفة الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2009. وأضافت المنظمة فى بيان انه مع استمرار تطور الحالة ، قدمت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة أول رؤية شاملة عن تأثير الوباء ، سواء في أعداد السياح أو في الإيرادات الضائعة.

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وتظهر أحدث طبعة من بارومتر السياحة العالمية لمنظمة السياحة العالمية أن الإغلاق شبه الكامل المفروض استجابة للوباء أدى إلى انخفاض بنسبة 98 في المائة في أعداد السائحين الدوليين في مايو مقارنةً بعام 2019. كما يظهر الباروميتر 56٪ على أساس سنوي -انخفاض سنوي في عدد السائحين الوافدين بين يناير ومايو.

ويترجم هذا إلى سقوط 300 مليون سائح وفقدان 320 مليار دولار أمريكي في إيرادات السياحة الدولية - أكثر من ثلاثة أضعاف الخسارة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2009.