شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: الدكتور نوح العيسوى خطيبا لعيد الأضحى بمسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم بأداء خطبة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها .

ووجهت وزارة الأوقاف الأئمة والعاملين فى مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، بسرعة إنهاء الاستعدادات لنقل صلاة عيد الأضحى من المسجد، مع التشديد على عدم السماح لأى مصلى دخول المسجد وقت صلاة العيد إلا من العاملين بوزارة الأوقاف والذين سيتم تحديدهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام العاملين بها الذين سيصلون صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة، بجميع الضوابط المعلنة منذ إعادة فتح المساجد، وأهمها ارتداء جميع المصلين للكمامة، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.

وشددت وزارة الأوقاف على اقتصار بقية المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين، مشددة على متابعة مديري المديريات ومديري الإدارات الفرعية ومفتشي المناطق لما يتم بثه عبر المساجد، وتدوین مخالفات تحدث ، وإرسال التقرير لغرفة العمليات المشكلة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني".

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وأكدت وزارة الأوقاف على أنه لن تكون هناك أية ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى حتى فى مسجد السيدة نفيسة الذى تم اختياره لنقل الصلاة، مشددة على جميع الأئمة ومديري المديريات بضرورة الالتزام بهذه التعليمات وأن من يخالفها سيعرض نفسه للعقوبات المقررة فى هذا الشأن.

وشددت الوزارة على استمرار غلق المساجد فى أول أيام عيد الأضحى حتى صلاة العصر، نظرا لأن أول أيام العيد سيوافق يوم الجمعة 31 أغسطس ، ولم يتم بعد اتخاذ قرارا بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة، و تؤذن المساجد لظهر الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك بأذان النوازل.