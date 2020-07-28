شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف توقعات طقس العيد حتى الاثنين.. ارتفاع الحرارة يصل لـ 3 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الأربعاء 29 يوليو 2020 وحتى الإثنين 3 أغسطس 2020 .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد ، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق وحتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارة معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

وأشار البيان إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة ( 40- 50 % تقريبا ) تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء

وتابع البيان : يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

وعن القاهرة الكبرى من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ۲۹ يوليو وحتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس إرتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب نهارة معتدل ليلا

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. ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة :











