شكرا لقرائتكم خبر عن مصنعو النسيج لـ"تلفزيون الخليج 365": سنصدر بـ100 مليار جنيه خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور المهندس إبراهيم الشوبكي الأمين العام لرابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج، أن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المدينة الصناعية بالروبيكى وحلمه بأن تبلغ حجم صادرات الغزل والنسيج بـ100 مليار جنيه يمكن أن يتحقق مشدداً على أن مصر تمتلك قوة بشرية كبيرة وقادرة بالفعل على ذلك والأيدي العاملة متوفرة وتحتاج لعملية تدريس مهني وتدريب جيد واستكمال التعليم الفني لتدريب العاملين في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال تغطية خاصة أجرها "تلفزيون الخليج 365" حول افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المدينة الصناعية بالروبيكى، حيث أعد التغطية الزميل محمد محسوب، وقدمتها الزميلة نسرين فؤاد.

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وأشار إلى أن السوق العالمي يحتاج إلى 3% من الغزل الرفيع ، موضحا أن مصر تساهم بحوالي 05.% فقط أي ان هناك 2.5% يمكن ان نضخها مشدداً على انه إذا تم تنشيط هذه الصناعة تستطيع مصر تغطية السوق العالمي والوصول لتصدير الـ3% المطلوبة وسيكون العائد 20 مليار جنيه سنوياً بالنسبة للغزول.

وأوضح أن بالنسبة لحصة مصر من تصدير الغزل حاليا فلا تتعدى الـ3 مليار جنيه، حيث كانت مصر تصدر غزل ونسيج ومفروشات بـ 20 مليار جنيه سنوياً وهبطت المبيعات إلى 12 مليار فقط مؤكداً أن افتتاح اليوم وتكملة خطة الرئيس سيتخطى التصدير 50 مليار جنيه سنوياً وخلال 3 سنوات سنصل إلى ما يهدفه الرئيس بالفعل وهو التصدير بـ100 مليار جنيه سنوياً .