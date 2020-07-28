شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 7 دول عربية تمنع صلاة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت مجموعة من الدول بعض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا خلال عيد الأضحى، كان على رأسها عدد من القرارات المتعلقة بصلاة العيد.

في الإنفوجراف التالي نستعرض موقف تلك الدول من صلاة عيد الأضحى..