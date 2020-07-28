شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: إعلان فوز القائمة الوحيدة حال حصولها على 5% من الأصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تجهيزاتها الفنية واللوجستية النهائية اللازمة لإتمام عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر لها يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، و11 و12 أغسطس لداخل، وذلك بعد اأن أعلنت الهيئة رسميا كشوف أسماء المرشحين النهائية والمتضمنة 787 مرشحا.

وكشفت القائمة النهائية للمرشحين عن قبول قائمة واحدة في كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، والمتمثلة فى القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد والتى تضم 35 مرشحا أساسيا و35 مرشحا احتياطيا، والقائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع شرق الدلتا وتضم 15 مرشحا أساسيا و15 مرشحا احتياطيا، والقائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع غرب الدلتا وتضم أيضا 15 أساسيا و15 احتياطيا، القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وحدد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وفقا لنص قانون مجلس الشيوخ طريقة حساب النصاب القانوني لإعلان فوز القائمة الوحيدة في الدائرة المخصصة لنظام القوائم، فإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، ومثال على ذلك اذا كان عدد المقيدين في دائرة بنظام القائمة نحو 10 ملايين ناخب فانه يلزم لإعلان فوز القائمة الوحيدة المترشحة في هذه الدائرة على نسبة 5% من عدد المقيدين بتلك الدائرة بما يقدر بنحو 500 ألف صوت، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

وعن حساب فوز المرشح الوحيد في النظام الفردى، فقد نص القانون على أنه اذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وعن حساب نتيجة الانتخابات بشكل عام فقد نص قانون مجلس الشيوخ في مادته رقم 24، على أنه في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

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فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.