شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يقرر إطلاق اسم طبيب الغلابة على أحد معالم مسقط رأسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر منذ قليل اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي، المعروف بطبيب الغلابة، على أحد معالم مسقط رأسه بقرية ظهر التمساح التابعة لمركز إيتاي البارود، تقديراً لجهوده، وسيرته العطرة

وأعرب محافظ البحيرة عن خالص العزاء لأسرة طبيب الغلابة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته لما قدمه من أجل الفقراء.

يذكر أن الدكتور محمد مشالي من مواليد قرية ظهر التمساح التابعة لمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، لأب يعمل مدرس، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.

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وتخرج الطبيب الراحل فى كلية الطب قصر العيني، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وظل لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته بـ5 جنيهات، وزادت إلى 10 جنيهات، وكثيرا ما كان يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء.

كما تم تعيينه بالقطاع الريفى بمحافظة الغربية، لكونه مقيما وقتها بمدينة طنطا، وتنقل بين الوحدات الريفية، وتم ترقيته لمنصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة، ثم مديرا لمركز طبى سعيد حتى بلغ السن القانونية للمعاش عام 2004".