الرئيس السيسى يتفقد المجمع الصناعى فى الروبيكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المجمع الصناعى فى الروبيكى، واستمع إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل داخل مصانع الغزل والنسيج.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد على ضرورة الاهتمام بقطاع النقل، مضيفا: " لازم نمشى مظبوط وإلا القطاع يرجع خردة وخسارة على البلد والناس متستفدش منه.. لا مفيش كلام من ده والشغل يبقا مضبوط والتكلفة الناس تبقا عارفاها.. أنت بتوصل المواصلة دى بالميكروباص بعشرة 15 جنيه أنا بدهالك بـ5 متستكترش الـ 5 جنيه عليا".
وأضاف الرئيس، خلال افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكى: "بقول لكل الناس المفروض الرئيس ميتصداش للكلام ده علشان سياسيا متتأسرش شعبيته.. لا لا دى قضيتى اللى هاقف بيها قدام ربنا أدفع تمنها كام واخد تمنها منه إن شاء الله.. إن كان ليا تمن هاخده.. عسى إنه يقبلنا إن شاء الله".
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