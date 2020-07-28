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الرئيس السيسى يتفقد المجمع الصناعى فى الروبيكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المجمع الصناعى فى الروبيكى، واستمع إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل داخل مصانع الغزل والنسيج.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد على ضرورة الاهتمام بقطاع النقل، مضيفا: " لازم نمشى مظبوط وإلا القطاع يرجع خردة وخسارة على البلد والناس متستفدش منه.. لا مفيش كلام من ده والشغل يبقا مضبوط والتكلفة الناس تبقا عارفاها.. أنت بتوصل المواصلة دى بالميكروباص بعشرة 15 جنيه أنا بدهالك بـ5 متستكترش الـ 5 جنيه عليا".

 

وأضاف الرئيس، خلال افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكى: "بقول لكل الناس المفروض الرئيس ميتصداش للكلام ده علشان سياسيا متتأسرش شعبيته.. لا لا دى قضيتى اللى هاقف بيها قدام ربنا أدفع تمنها كام واخد تمنها منه إن شاء الله.. إن كان ليا تمن هاخده.. عسى إنه يقبلنا إن شاء الله".

الرئيس السيسى يتفقد المجمع الصناعى فى الروبيكى (1)

 

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الرئيس السيسى يتفقد المجمع الصناعى فى الروبيكى (2)

 

الرئيس السيسى يتفقد المجمع الصناعى فى الروبيكى (3)

 

الرئيس السيسى يتفقد المجمع الصناعى فى الروبيكى (4)

 

الرئيس السيسى يتفقد المجمع الصناعى فى الروبيكى (5)

 

الرئيس السيسى يتفقد المجمع الصناعى فى الروبيكى (6)

 

الرئيس السيسى يتفقد المجمع الصناعى فى الروبيكى (7)

 

الرئيس السيسى يتفقد المجمع الصناعى فى الروبيكى (8)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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