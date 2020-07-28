شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يبحث مع مسؤولي «HPE مصر» دعم العملية الأكاديمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الثلاثاء، المهندس أمين المليجى، مدير القطاع الحكومى والعام بشركة HPE مصر، كما عقدا لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالمهندس رئيف أبودياب، مدير عام شركة HPE مصر بالشرق الأوسط، التى تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات ومراكز البيانات الذكية، بحضور الدكتور هانى النشار، مدير وحدة المشروعات، والدكتور أحمد بهاء وكيل كلية الحاسبات للدراسات والبحوث.

وبحث رئيس الجامعة ومسؤولي الشركة أوجه التعاون في محور التحول الرقمى والشبكات ومراكز البيانات، وتم مناقشة سبل التعاون المشترك من أجل دعم العملية الأكاديمية بالجامعة من خلال مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مشترك.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف أن الجامعة لديها خطة استراتيجية للتحول الرقمي، وهي تجربة رائدة على مستوى الجامعات، فالجامعة هي الأولى على مستوى الجامعات المصرية في حصولها على قرار وزاري لوحدة تطوير البرمجيات والتحول الرقمي، كما ان كافة ما تم من إنتاج برامج ورقمنة تم بجهود أبناء الجامعة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار سعي الجامعة الدائم والمستمر إلى التحول لجامعة ذكية، وأن الجامعة قامت بعملية تطوير مؤسسي للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي ومستدام.