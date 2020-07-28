شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع لحوم غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. والموافقة على ترخيص 118 مزرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور السيد عوض، مدير الطب البيطري بالمنوفية، ضبط مصنع لتصنيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بإحدى قرى مركز شبين الكوم، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعرضها على النيابة العامة لإعمال شؤونها.

جاء ذلك خلال قيام إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية بعمل حملة مكبرة للتفتيش على أماكن تداول اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز وقري المحافظة.

وفي إطار اهتمام محافظ المنوفية بالحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة ووصولاً لتحقيق الأمن الغذائي، صرح المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه تمت الموافقة على ترخيص وتشغيل 90 مزرعة ماشية و28 ترخيص لمزارع دواجن، مضيفاً أنه تم عمل 25 معاينة من طلبات إنشاء مزارع الماشية والدواجن لدراستها تمهيداً للموافقة على الترخيص بالتشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط، وكذا الموافقة على إصدار ترخيص منحلين.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم المرور والمتابعة على (2520) فدان حدائق فاكهة و(250) فدان لمحاصيل الخضر بنطاق المحافظة وذلك بهدف حل المشاكل التي تواجه المزراعين وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بكافة المحاصيل الزراعية.