شكرا لقرائتكم خبر عن «لم يكن مريضًا».. نجل «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى المهندس عمرو مشالى، نجل الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة»، ما تردد عن مرض أبيه قبل وفاته، قائلًا: «كان شغال حتى أول امبارح، ولم ينزل للعمل يوم أمس فقط وهو يوم وفاته، رحمه الله عليه».
جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين عقب جنازة الدكتور محمد مشالى في قرية ظهر التمساح التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، ظهر الثلاثاء، وتحركت الجنازة من أمام دوار عائلة مشالى بالقرية، بمشاركة من محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود.
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