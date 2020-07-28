شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: بدء تسليم وحدات مشروع «روضة الغردقة» لسكان المناطق العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، ومسؤولي صندوق تطوير المناطق العشوائية، بدأ، الثلاثاء، تسليم الوحدات السكنية بمشروع روضة الغردقة لمستحقيها من ساكنى بعض المناطق العشوائية غير الآمنة، وذات المسكن غير الملائم، بمدينة الغردقة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه تم تنفيذ مشروع التطوير، الذى تضمن إنشاء 250 بيتاً، وكل بيت به حوش بمساحة إجمالية 150 م2 لكل بيت، بجانب 600 وحدة سكنية، بمساحة 90 م2، كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة الواقعة بمنطقتي مجاهد وجبل العفش المهددتين للحياة، ومنطقة زرزارة ذات المسكن غير الملائم بمدينة الغردقة.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه تم تسليم عدد من الوحدات لمستحقيها، الاثنين، إلحاقاً بالقرعة العلنية التي أجرتها الوحدة المحلية لمدينة الغردقة يوم 9/7/2020، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تسليم الوحدات، من تعقيم للقاعات، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وسيتم تسليم باقي الوحدات لمستحقيها تباعاً بعد استيفاء الإجراءات اللازمة. وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم تنفيذ مشروع التطوير في إطار التعاون المشترك بين الصندوق، ومحافظة البحر الأحمر، سعياً من الدولة لتوفير حياة آمنة وملائمة لأهالي المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.