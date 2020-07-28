شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الناقد حسن عطية إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في «6 أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع عدد كبير من المسرحيين جثمان الناقد الراحل الدكتور حسن عطية الذي توفي، مساء الإثنين، بعد صراع مع المرض، من مستشفي المعادي للقوات المسلحة.

وأقيمت مراسم صلاة الجنازة من مسجد المستشفى، وتوجهت إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر.

وتلقت زوجته العزاء، وسط حضور عدد من المسرحيين وزملاءه من النقاد، وشمل الحضور الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، والكاتب الدكتور مصطفي سليم، والناقد أحمد خميس، والناقد هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، ورئيس مهرجان مسرح الجنوب للشباب، وعدد من الأساتذة بأكاديمية الفنون.

وبعد انتهاء مراسم صلاة الجنازة، تم وداع الراحل وانتقال الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر.

الراحل حصل على الدكتوراه من العاصمة ‏اﻹسبانية مدريد، وهو أستاذ الدراما ونظريات النقد وعلوم المسرح بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وعمل سابقا عميدا للمعهد العالى للفنون الشعبية، ‏وعميدا ‏للمعهد العالى للفنون المسرحية، ورئيسا للمهرجان القومي للمسرح، ومدير تحرير مجلة «الفن المعاصر».

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