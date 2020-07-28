شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد ينعى الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وحاكم إمارة دبى، الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة» الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز ٧٦ عاما.

وقال عبر صفحته على «تويتر» إن الدكتور مشالى «صانع أمل من نوع مختلف، طوال ٥٠ عاما من حياته عمل من أجل الفقراء، وهو نموذج للأطباء وقدوة للعظماء، رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر».