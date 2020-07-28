شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على مبادرة جامعة المنوفية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت مبادرة جامعة المنوفية لبيع اللحوم للجمهور بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتى دعا إليها الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، نجاحا كبيرا على مدار ثلاثة أيام، وساهمت بشكل كبير في سد احتياجات المجتمع من اللحوم بأسعار تصل لـ٩٠ جنيها للكيلو الجاموسى، والضانى ٩٥ جنيها، ولاقت استحسان الجمهور وإقبالا مكثفا.

وأشاد رئيس الجامعة بما حققته هذه المبادرة والمساهمة في توفير اللحوم بأسعار مخفضة عن السوق الخارجى، وتقديم خدمة للمجتمع تخفيفا عن كاهل الأسر وتوفير منتجات طازجة تم العناية بها بمزارع الجامعة بطوخ طنبشا وكلية الزراعة.

وأكد تقديم المزيد من المبادرات، وبيع منتجات غذائية متنوعة، واستغلال إمكانيات مزارع الجامعة ووحداتها الإنتاجية، موجها الشكر لجميع المشاركين في المبادرة وللدكتور أيمن حافظ عيسى عميد الزراعة لمجهوداتهم خلال هذه الفترة والذبح بشكل يومى لتقديم أفضل منتجات للمجتمع ولأبناء الجامعة.