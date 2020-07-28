شكرا لقرائتكم خبر عن «احساس أم بتجوز بناتها».. وزيرة التضامن تشارك في تجهيز فتيات دور الرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية صندوق تحيا مصر لتيسير زواج الفتيات ضمن مبادرة «دكان الفرحة» لتجهيز عدد من فتيات دور الرعاية الاجتماعية.

وقالت «القباج» على هامش الإحتفالية، إن المبادرة توزع اليوم ٥٠ جهازا يشمل كل جهاز ٧ أجهزة كهربائية وشيكات وأدوات شخصية للفتيات من دور الرعاية، على أن يتم توزيع ١٥٠ أخرى عقب عيد الأضحى المبارك للفتيات الأولى بالرعاية في مناطق وقرى مصر المختلفة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأعربت «القباج» عن فخرها بالتواجد مع الفتيات في بيتهم وزارة التضامن الاجتماعي، وأن زيارتها لن تكون الأخيرة، مؤكدة «احساسي اليوم احساس أم بتجوز بناتها مش بس وزيره للتضامن الاجتماعي».

وأضافت «القباج»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدر دور الفتاة المصرية، وهو فخر ومسؤولية علينا يجب أن نوظفها جميعا على الوجه الأمثل لنكون صورة جيدة للمرأة المصرية، من خلال زيادة دورها في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لافته إلى أن هدايا اليوم بداية لحياة جديدة، حيث يجب أن تكون هؤلاء الفتيات منتجات وأن يبحثن عن مصدر دخل لهن أو أعمال من المنزل تدر دخلا، كي يشاركوا في عجلة الإنتاج ولحماية نفسها أيضا مستقبلا.

وأكدت القباج أن صندوق تحيا مصر شريكاً أصيلاً ليس فقط مع وزارة التضامن ولكن مع العديد من الوزارات، مشيرة إلى أن التعاون مع «تحيا مصر» لم يشمل فقط دكان الفرحة، ولكن تطوير مؤسسات الرعاية ومبادرة حياة كريمة وبرنامج مستورة ومكافحة آثار فيروس كورونا مع شراكات مستمرة.

ولفتت القباج إلى أن الاهتمام بمؤسسات الرعاية والأسر الكافلة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين دور الرعاية وتطوير مهارات الأطفال، مؤكدة على تحسين دور الرعاية لكي تكون أكثر ملائمة لأولادنا، وتنفيذ هذا التطوير بما يليق بمواطنين مصريين بتطوير المؤسسات والكوادر فيها وتعميم التربية الإيجابية.

ودعت القباج الفتيات إلى الاستفادة من برنامج مودة لتأهيل المقبلين على الزواج؛ حيث يتناول البرنامج كيفية تكوين أسرة متفاهمة، أكثر صبرا وتواصلا ومرونة.

ووجهت وزيرة التضامن حديثها للفتيات قائلة: «أنتن لستن يتيمات.. أنتن بناتي وبنات مصر..نحب دائما أن يكون بيننا حلقة تواصل؛ فأنتم مسؤولية نفخر بها، يجب أن تكونوا أقوياء ولا يكسركم شئ، الوزارة بيتكن، ويجب أن تخرجوا للمجتمع أقوياء رافعي الرأس، فهذه يجب أن تكون بداية قوية كلها إصرار على جعل الحياة أجمل».

وتابعت: «كونوا حريصين على تكوين أسرة سعيدة، كونوا أكثر تفهما لأطفالكن، واقتربوا منهم، وعاملوهم برفق وحسم، اجعلوا بيتكن جميلا سعيدا، فالبيت هو مزيج من الحب والتفاهم والعمل، واحرصوا على التربية الإيجابية لأبنائكن، لأن التربية الإيجابية تولد مواطن ايجابي مشرق ومنتج وقوي».

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من جانبه، أكد تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر على أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بما انعكس إيجابيا على تحسين الخدمات والمساعدات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه في مختلف قرى ونجوع مصر، لافتا إلى أن مبادرة دكان الفرحة تأتي ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعي الذي أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض، فيتضمن عددا من المشروعات بجانب «دكان الفرحة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومنها: مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي لتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر في القرى والنجوع، والتي استفاد منها أكثر من 6 ملايين مواطن حتى الآن.

وأضاف «عبدالفتاح»، أن محور الدعم الاجتماعي يتضمن أيضا مبادرة سجون بلا غارمين، والتي نجحت في فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة حتى الآن، فضلا عن برنامج حماية أطفال بلا مأوى والذي نجح في حماية أكثر من 23 ألف طفل حتى الآن سواء بإعادة دمجهم في أسرهم مرة أخرى أو بتسكينهم في دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن، والتي طورها الصندوق لتوفير ظروف معيشية كريمة لهؤلاء الأطفال.

جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تخفيف المعاناة عن العديد من الأسر بدعم ومساعدة الفتيات بتيسير عملية الزواج، وذلك بتوفير الأجهزة الكهربائية وبخاصة اليتيمات وذوي الإعاقات منهم، والفتيات المعقود قرانهم بداية من سن 18 سنه وليس لديهم قدرة مالية لاستكمال جهازهن حيث يتم توفير الأجهزة الكهربائية والمفروشات، وأيضا دعم الطلاب المستهدفين وإدخال روح البهجة بينهم مع بداية العام الدراسي مع مراعاة الجانب المعنوي بتنظيم معارض لتوزيع الملابس الجديدة على طلاب الجامعات ممن لهم دراسات حالة إجتماعية؛ بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة، بالإضافة إلى تنظيم معارض في المناطق الفقيرة لتوزيع الملابس على الأيتام وأبناء السجينات.