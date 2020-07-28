شكرا لقرائتكم خبر عن حظر ذبح الأضاحي خارج المجازر ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية على أن تقوم جميع المجازر بنطاق المحافظة باستقبال أضاحي الأهالي بدءً من اول يوم العيد وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني مع القيام بالتفتيش على اللحوم ومراقبة الأسواق والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها .

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالتأكيد على توافر الخبز طوال أيام العيد وإعداد خطة عمل للمخابز وتوفير أرصدة الدقيق بكل مطحن ومستودع واسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بالمحطات مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق ومنع أي تلاعب بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع والتأكد من مصدرها وتاريخ الإنتاج ومدي صلاحيتها وإعلان الأسعار أمام المستهلكين، وطرح زيادة في المعروض من اللحوم الحمراء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين وذلك لضمان ثبات الأسعار وعدم المغالاة فيها من التجار، والمرور على المخابز والمطاحن للتأكد من جوده الخبز المقدم ومدي مطابقته للمواصفات .

مؤكدا على تكثيف العمل وانجاز كافة أعمال التجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول

من جانبه اكد العميد عبدالعظيم محمد رئيس مباحث المرور انه تم اعداد خطه محكمه لتكثيف التواجد المرورى داخل المدن وعلي الطرق السريعة ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية اللازمة لتجنب الحوادث