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شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الدكتور محمد مشالى: أوصى بالدفن بجوار والديه في «ظهر التمساح» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أسامة مشالى، شقيق الدكتور محمد مشالى، طبيب الغلابة، إن وصية شقيقه الراحل أن أن يتم دفنه فى مقابر العائلة بقرية ظهر التمساح مع والديه واخوته، مضيفا «ندعو الله له أن تكون أعماله خالصة لوجهه الكريم، ويجعل أعماله فى ميزان حسناته.»
وشيع المئات من أهالى قرية ظهر التمساح بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة عقب صلاة الظهر جثمان الدكتور محمد مشالى، طبيب الغلابة، ووأدوا صلاة الجنازة أمام دوار عائلة مشالى «درا مناسبات» بالقرية، بمشاركة محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود.
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