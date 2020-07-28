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شكرا لقرائتكم خبر عن نجل محمد مشالى: «ماكنش حاسس إنه بيعمل حاجة غريبة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المحاسب وليد مشالى، نجل الدكتور محمد مشالى، طبيب الغلابة، إن والده لم يكن يشعر أنه يعمل شيئ غريب، مضيفًا «هو طلع كده واحنا كنا مبسوطين بكده، والحمد لله رغم كده ما حسيناش بمشاكل مادية»، ونسأل الله أن يجعل أعماله خالصة لوجه الله».
جاء ذلك فى تصريحات للصحفيين بقرية ظهر التمساح عقب دفن جثمان الدكتور مشالى، وشيع المئات من أهالى قرية ظهر التمساح بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة عقب صلاة الظهر جثمان الدكتور محمد مشالى، طبيب الغلابة، ووأدوا صلاة الجنازة أمام دوار عائلة مشالى «درا مناسبات» بالقرية، بمشاركة محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود.
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