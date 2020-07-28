شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أهالى «ظهر التمساح» عن الدكتور محمد مشالى بعد الجنازة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر أهالى قرية ظهر التمساح بمركز إيتاى البارود عن محبتهم وإعجابهم بالدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة ابن القرية الذى أوصى أن يُدفن بها إلى جوار والديه واشقائه.

وقال بهجت السيد مشالى، مهندس ميكانيكا، آخر مرة شفته فيها فى القرية كان يؤدى واجب العزاء بالقرية من شهر، ومشى بسرعة ورفض أن ينتظر لكونه مرتبطًا بموعد عيادته لأنه «مكانش يحب المريض ينتظره».

وأكد محمد منير عوض وشقيقته «مروة» أبناء شقيقة الطبيب الراحل، أنه كان حريصا على صلة الرحم، مضيفين «عمرنا ما بعتنا له مريض إلا واستقبله أحسن استقبال وخلاه يروَّح بالعلاج»، ونطلب من الناس الدعاء له بالرحمة.

وأكد عاطف عبد اللطيف مشالى، 70 سنة، ان الطبيب الراحل، أنه كان مرتبطا بالقرية ويتواجد فى جميع المناسبات، ونحن نذهب له لزيارته فى طنطا.

وأضاف السيد على حسنين، 72 سنة، من أهالى القرية، «أنا كشفت عنده ببلاش، وأعطانى العلاج وأنا مروح، وأى حد بيروح له من القرية بيكشف عليه ببلاش ويعطيه العلاج وهو مروح.»

وشيع المئات من أهالى قرية ظهر التمساح بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة عقب صلاة الظهر جثمان الدكتور محمد مشالى، طبيب الغلابة، ووأدوا صلاة الجنازة أمام دوار عائلة مشالى «درا مناسبات» بالقرية، بمشاركة محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود.

Advertisements

وصول جثمان الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة» إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية ظهر التمساح في البحيرة

وصول جثمان الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة» إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية ظهر التمساح في البحيرة

وصول جثمان الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة» إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية ظهر التمساح في البحيرة