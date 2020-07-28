شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «الإسكان» و«التنمية المحلية» يبحثان اشتراطات البناء بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظات، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة وضع نموذج موحد للاشتراطات العامة، على مستوى المدينة، وعلى مستوى الحي، وعلى مستوى قطاعات متجانسة داخل الأحياء، ويتم صياغة النموذج بشكل موحد ليسهل تطبيقه، على أن تكون الضوابط صارمة ومحددة، وسيتم اتخاذ ما تسفر عنه دراسات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة بمدن (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية)، كنموذج يتم تعميمه على باقي مدن الجمهورية، موضحاً أننا الآن أمام فرصة ذهبية لضبط العمران، بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصري.

وأشار وزير الإسكان إلى ضرورة الانتهاء من وضع دليل للأنشطة، والذي يحدد نوعية الأنشطة التي تصلح في كل منطقة، من حيث متطلبات النشاط، واحتياجات المدينة، وكذا تحديد أماكن انتظار السيارات، والالتزام بخطوط التنظيم، ووضع خطة لإعادة استخدام الأراضي المتاحة بالمدن، وتحصيل مقابل التحسين في المناطق التي يتم اعتماد المخططات التفصيلية لها، طبقاً لما نص عليه قانون البناء، واستخدام هذا العائد في تحسين الخدمات بالمنطقة التي يتم التحصيل منها.

وشدد الوزير على ضرورة وضع اشتراطات واضحة ومحددة للإدارات المحلية لإصدار التراخيص وشهادة الصلاحية، ووضع ضوابط لوقف نمو المشكلة العمرانية، ثم بعد ذلك البدء في مرحلة المعالجة، موجهاً بعقد جلسات مع أساتذة التخطيط بجامعات (القاهرة – عين شمس – الإسكندرية)، للإسراع بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية، بمدن (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية)، للبدء في العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه لا بد من توسعة الشوارع، وإيجاد الفراغات المناسبة، وخلخلة الكثافات السكانية الكبيرة، وإيجاد محاور مرورية لحل مشكلة الازدحام، ووضع رؤية متكاملة للتعامل مع الوضع الحالي. واستعرض أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، خلال الاجتماع، المحاور الرئيسية للضوابط والاشتراطات التخطيطية، ومعايير ضبط العمران، للوصول به إلى الكفاءة المطلوبة، التي تمكنه من أداء أدواره الأساسية، وكذا استعراض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسات التي تم إعدادها بشأن مدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية).

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