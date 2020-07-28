شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 20 مديرية تحقق أرقاما قياسية فى مشروع صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن تمكن 20 مديرية أوقاف أرقامًا قياسية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث تجاوزت مبيعاتها في صكوك أضاحي الأوقاف العام الماضى.

وقالت الوزارة إن المديريات الـ 20 هي:"الغربية ، الدقهلية، وبني سويف، والمنيا، والشرقية، وكفر الشيخ ، والمنوفية ، والفيوم، ودمياط ، وبور سعيد ، وأسيوط ،ومرسى مطروح ، وشمال سيناء ، وسوهاج ، وأسوان ،والبحر الأحمر ،والسويس ،وقنا ، والأقصر ،وجنوب سيناء"

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق عن تمكن مديرية أوقاف دمياط، من تحقيق رقمًا قياسيًّا في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف، حيث تجاوزت مبيعات العام الماضي وبلغ رصيد المديرية حتى الآن 717 صكًّا ، وتم تمييز مكانها في الجدول بنجمة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف دمياط ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

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كما حققت مديرية أوقاف بني سويف رقمًا قياسيًّا في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف، حيث تجاوزت مبيعات العام الماضي وبلغ رصيد المديرية حتى الآن 1191 صكًّا ، وتم تمييز مكانها في الجدول بنجمة.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف بني سويف ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

كما حققت مديرية أوقاف كفر الشيخ 100 صك جديدة في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف ، وبلغ رصيد المديرية حتى الآن 800 صك، كما حققت مديرية أوقاف مطروح 100 صك جديدة في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف، وبلغ رصيد المديرية حتى الآن 401 صك، وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 2500 جنيه للقائمين على المشروع بالمديريتين، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديريتين مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف