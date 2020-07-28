شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة الشكاوى الحكومية تنقذ طفلا عقره "كلب" ضال بالبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الاستجابة الفورية لما يرصده فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، من استغاثات وشكاوى للمواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي، تفاعلت المنظومة مع منشور لأحد المواطنين يدعى خ.أ، يطلب فيه التدخل لإجراء جراحة تجميلية عاجلة لنجله "ياسين" البالغ من العمر ثلاثة أعوام، بعدما عقره "كلب ضال" بمحيط منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، مما تسبّب في تشوه وجه الطفل وإحداث جروح قطعية بالشفة السفلية والخد الأيمن وأضرار بالفك.

وعلى الفور، تواصلت المنظومة مع والد الطفل بهدف التأكد من حصول نجله على المصل المناسب بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، تجنبًا لحدوث مضاعفات صحية، وفي نفس الوقت تم إجراء اتصال بالطبيب أحمد عبدالجليل، مدير مستشفى الحسين الجامعي، وإبلاغه بحالة الطفل، وبالفعل تحدد موعد لاستقبال الحالة بقسم جراحات التجميل وعلاج الحروق بالمستشفى؛ حيث قرر الأطباء ضرورة إخضاع الطفل لجراحة تجميلية عاجلة لمعالجة آثار التشوه الناجم عن "عقر" الكلب له، وهو ما تم بالفعل، إذ خضع الطفل للجراحة التجميلية مساء يوم التشخيص، وتم حجزه بقسم جراحات التجميل وعلاج الحروق عقب خروجه من غرفة العمليات، ولا يزال الطفل محجوزا بمستشفى الحسين الجامعي لعمل الغيار الي ومتابعة الجرح لحين إتمام الشفاء.