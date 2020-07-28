التضامن تواصل تنفيذ تدريبات "مودة" لتوعية المقبلين على الزواج إلكترونيًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعىُ تنفيذ المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" فى تقديم تدريبه التفاعلى للمتزوجين حديثا ومن هم فى مرحلة الخطوبة عبر شبكة الإنترنت الخاص بالمحتوى التدريبى للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.





وكانت الوزارة قد أكدت أن هذه التجربة تعد هى المرة الأولى التى يحضر فيها المتزوجون والشباب فى مرحلة الخطوبة تدريبات "مودة" وتستمر المحاضرات على مدار يوليو الجارى وشهرى أغسطس وسبتمبر القادمين.





ينقسم التدريب إلى جلستين، الأولى تتناول الأبعاد الاجتماعية والنفسية والشرعية للحياة الزوجية والثانية تتناول أهم الجوانب الصحية فى الحياة الأسرية.





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