شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى يقطع الطريق على المتاجرين بالعمل الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مؤسسات الدولة الوطنية عندما تقدم على مشروع ما؛ لا تقدم عليه عبثًا ، إنما عن دراسة واعية ، ولأهداف وطنية ، وعندما شرعت وزارة الأوقاف المصرية في مشروع صكوك الأضاحي إنما شرعت فيه لتحقق أكثر من هدف.

وأوضح جمعة، أهداف مشروع صكوك الأضاحى في خاطرة له اليوم بعنوان " صكوك الأضاحي في الميزان"، وهى:

1إعطاء أنموذج للشفافية في العمل التطوعي الذي يتم بمنتهى الشفافية تحصيلًا وتوزيعًا على المستحقين دون تحقيق أي ربح مادي أو أية مصروفات إعلانية أو إدارية .

2إعطاء أنموذج لتعاون مؤسسات الدولة الوطنية على هدف وطني نبيل يحقق حلقة وصل بين أهل الفضل والعطاء وبين المستحقين الحقيقيين بعزة وكرامة .

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3المحافظة على البيئة، بدلا من الذبح في مداخل العمارات والأبراج أو على قارعة الطريق أو خارج المجازر .

4قطع الطريق على بعض الجماعات المتطرفة التي كانت تتاجر بالعمل الخيري والتطوعي وتوظفه توظيفًا خالصًا لمصالحها .

5بيان معدن الشعب المصري الأصيل في كرم العطاء وعظم ثقته في مؤسسات الدولة الوطنية فعلى الرغم من كل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله فقد حقق مشروع صكوك الأضاحي حتى الآن معدلات أفضل من معدلات العام الماضي مما يدل على كرم هذا الشعب الأصيل وتراحم وتكافل أبنائه .