شكرا لقرائتكم خبر عن اجازة عيد الاضحى للقطاع الخاص.. اعرف مدة الإجازة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة القوى العاملة، إجازة عيد الأضحى ، للعاملين بالقطاع الخاص ، وينشر ”الخليج 365” تفاصيل قرار وزارة القوى العاملة بشأن تحديد إجازة عيد الأضحى المبارك كما يلى :
-حددت وزارة القوى العاملة الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك إجازة للقطاع الخاص
- تعتبر هذه الأيام إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص
- ذلك ياتى إعمال لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
- كما يأتى ذلك وفق بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التى تعتبر إجازة بأجر كامل
- يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك
- يستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر
- وزير القوى العاملة كلف مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية
- أصدرت الوزارة منشورًا بذلك للمديريات لمتابعة تنفيذ الإجازة للعاملين
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