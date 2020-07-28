شكرا لقرائتكم خبر عن ترزى يسأل الإفتاء: هل تفصيل بلوزة قصيرة حرام؟.. والدار: الإثم على المستعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الأثنين، بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: أعمل بتفصيل الملابس، وفصلت "بلوزة" لكنها قصيرة، هل أتحمل ذنب فى حال ارتداء صاحبتها لها على بنطلون؟

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر، الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء،: الحرمة إن لم تتعين حلت، بمعنى أن السكين من الممكن أن يتم شرائها لعمل وجبات للأطفال أثناء ذهابهم للمدرسة، أو لإطعام الفقراء، ومن الممكن أن يتم استخدامها لقتل شخص، وبالتالى الإثم على المُستخدم سواء فى الخير أو الشر، وفى هذه الحالة يتم تفصيل "بلوزة" قصيرة، هل تُظهر جزء من الجسد؟ أو فستان عارى الصدر، هل يتم الامتناع عنه؟ أم يتم تفصيله؟ لا مانع من تفصيله.

وأضاف: الإثم على المُستعمل، فممكن أن ترتديه فى منزلها لزوجها، ومن الممكن أيضا أن يتم ارتدائه فى الشارع، وبالتالى "شوفى شغلك"، ما دامت لم تأتى لكى وطالبتكى بتفصيله للخروج الآن فى الشارع به.

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حول سؤال "هل يفسد مضغ اللبان الوضوء للصلاة؟"، فرد أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: لا، لا يفسد اللبان الوضوء.

وتلقى سؤال أخر جاء به،: ما هى نسبة الزكاة عن الأموال الموضوعة فى دفتر التوفير، وهل يجوز عمل أُضحية عن تلك الأموال؟، فرد قائلا: 85 جراما من الذهب من عيار 21، عندما يحول عليها الحول، ويجوز عمل أُضحية عن الأموال.

فى سياق مُتصل، تلقى الدكتور أحمد ممدوح سؤال جاء به: هل يجوز الدخول فى شراكة مع أحد على خروف للأضحية؟"، ورد قائلا: لا يجوز، فالخروف ليس به شراكة.