شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: تكريم اسم طبيب الغلابة محمد مشالى فى عيد العلم القادم بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وفاة الدكتور محمد مشالى الشهير بطبيب الغلابة وذلك فى منشور له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

وقال الدكتور محمد الخشت، رحم الله الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة والذي كان رمزًا حيًا للأخلاقية والإنسانية، والعطاء دون مقابل، والرحمة بالآخرين، لقد أكرمه الله بعلم لم يبخل به، كما رزقه الله رحمة في قلبه جعلته ملاك رحمة للغلابة.

وتابع الدكتور الخشت فى منشوره "نذكره بالخير وندعو الله له بالرحمة والمغفرة، وسوف نقوم بتكريم اسمه في عيد العلم القادم بجامعة القاهرة إن شاء الله تعالى.

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شهدت قرية ظهر التمساح بمحافظة البحيرة، منذ قليل تشييع جثمان طبيب الغلابى الدكتور محمد مشالى الراحل صباح اليوم الثلاثاء، حيث شيع الآلاف من المحبين وأفراد العائلة والجيران جثمان المتوفى لمثواه الأخيرة بمقابر الأسرة بالقرية.

وفى نفس السياق توافد منذ قليل عدد كبير من أهالى البحيرة على قرية ظهر التمساح التابعة لمركز إيتاى البارود لتشييع جثمان الدكتور محمد مشالى الملقب بطبيب الغلابة ودفنه بمقابر عائلته، وسيطرت حالة من الحزن على اهالى قرية ظهر التمساح بعد علمهم بوفاة طبيب الغلابه محمد مشالى واحتشد مواطنى القرية أمام منزل عائلة الفقيد انتظارا لوصول جثمانه.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بنبأ وفاة طبيب الغلابة بمحل إقامته بمحافظة الغربية عن عمر يناهز 67عاما والذى من المقرر دفنه بمسقط رأسه بقرية ظهر التمساح ظهر اليوم، يذكر ان الدكتور محمد مشالي من مواليد قرية ظهر التمساح التابعة لمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، لأب يعمل مدرس، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.