شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان يومية على شوادر بيع الأضاحى للتأكد من سلامتها قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى، والوزرات المعنية، لجانا مرورية يومية بأماكن بيع الأضاحى، للتأكد من سلامتها قبل البيع وقبل حلول عيد الأضحى، فيما أرسل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، كتابا لكافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة المحافظات، للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحى، والتواصل الفورى مع القطاع فور حدوث أى مشكلة لتذليلها فى حينه، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعاً للغش والتلاعب أو الاستغلال من ضعاف النفوس المخالفين، خلال موسم عيد الأضحى المبارك

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، أن هناك لجان وحملات مرورية على منافذ بيع الأضاحى للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافى ، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك ، وفى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى .

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية ، أن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أصدر تعليمات لكل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع حالة الطوارئ والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحى المعروضة بالشوادر وأماكن بيعها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

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كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن أرقام واتس أب لسرعة التواصل مع المواطنين(01558626681 - 01558626682) ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعاً للغش والتلاعب أو الاستغلال من ضعاف النفوس المخالفين، خلال موسم عيد الأضحى المبارك أعاده الله على شعب مصر العظيم والأمة العربية بالخير واليمن والبركات.

فيما كلفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، جميع مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية ،بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى ، والمرور على أسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، وخاصة مع استعداد لعيد الأضحى ، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الاول.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، أن هناك حملاتها على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومشتقاتها لتأكد من سلامتها ومنعا لانتشار الامراض حفاظا على صحة المواطنين ، وهناك لجان بيطرية مرورية تفتيشية يومية على مجازر اللحوم للتأكد من توفير احتياجات المجازر من ادوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم ، وتوفير وتأمين الاختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات قبل عيد الأضحى ،والتنسيق بين مديريات الطب البيطرى والجهات الامنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر، والتنسيق مع مباحث التموين وادارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الادمى لمكافحة الذبح خارج المجازر.