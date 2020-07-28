شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبو العينين تبدأ توزيع لحوم الأضحى على الفئات الأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري بتوزيع لحوم الأضاحى علي الأسر البسيطة وذوى الدخول المحدودة والأرامل والفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا بكافة ربوع الجمهورية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.

كما بدأت المؤسسة في التوزيع علي دور الايتام والمسنين والمرضي وذو الاحتياجات الخاصة حيث يتم توزيع اكثر من مئتي طن من اللحوم البلدي الطازجة من ارقي انواع السلالات البقري الممتازة وتتم عملية التوزيع وسط اجراءات احترازية في غاية الدقة لكل العاملين والمستفيدين وفي اجواء تنظيمية حفاظا علي صحة الجميع وذلك في إطار دور التكافل الاجتماعى للمؤسسة.

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وأكد النائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن أنه في إطار الاهتمام بالمواطن والتيسير عليه في جميع الظروف ولذلك تم تشكيل غرفة عمليات بشكل مستمر بالمؤسسة لمتابعة وإشراف مراحل الذبح و التغليف والتبريد والتوزيع والنقل الي المحافظات للوصول الي مستحقيها.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بما تقدمه الجمعية لهم علي مدار سنوات عديدة ، وقدموا التهنئة لكل القائمين عليها نظرا لمجهوداتهم دائما في مختلف الظروف والمواقف الانسانية والمناسبات المختلفة.

والجدير بالذكر ، أن مؤسسة أبو العينين بدأت نشاطها على مدار اربعين عاما منذ تأسيسها ونشأتها عام 1980 ، كما أنها لا تتواني عن توزيع الاضاحي كما تقوم المؤسسة في مختلف المناسبات بتقديم كل العون والدعم لغير القادرين طبيا وصحيا واجتماعيا وتعليميا ودينيا لتخفيف اعباء الحياه عليهم حيث يعد ذلك هدفا للمؤسسة بقيادة سمية أبو العنين نائب رئيس مجلس الادارة وسيدة العمل الاجتماعي والخيري التى تسعى دائما لأسعاد المواطنين وتخفيف الاعباء عنهم في جميع المناسبات والاعياد.