شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عمل أول كاهن مصرى كسكرتير خاص لبابا الفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى المنسنيور د. يوأنس لحظي جيد - كاهن مصرى الجنسية من الكنيسة الكاثوليكية - مدته القانونية كسكرتير أول للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وهو أول سكرتير شخصي من الشرق الاوسط في تاريخ الاحبار البابويين.

ويذكر أن المدة المقررة لتلك المهمة هي خمس سنوات إلا أن البابا فرنسيس قد مدد للمسينيور سنة إضافية لتصبح المدة ست سنوات من الخدمة كسكرتير شخصي " السكرتير الأول لقداسة البابا فرنسيس.

وفى إبريل2014 ، قرر البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان،، تعيين الكاهن المصري يؤانس لحظي جيد، سكرتيرًا خاصًا له، ويعتبر تعيينه في هذا المنصب سابقة هي الأولى في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، ليكون خلفًا لمونسينيور الفرد جيوريب، الذي تم تعيينه نائبًا في ديوان المالية، وليعمل مع الكاهن الأرجنتيني فابيان بيداكيو، السكرتير الأول لبابا الفاتيكان.

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وقال الموقع الرسمي للكنيسة الكاثوليكية بالإسكندرية، آنذاك، إن الكاهن المصري المعروف بدقة عمله في مكتب أمانة السر دولة الفاتيكان والتخصص في الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يختار فيها بابا الفاتيكان معاونًا له من دول الشرق الأوسط