شكرا لقرائتكم خبر عن الرجالة والستات عايزين حقوقهم.. بس مين بيشوف حق ولادهم؟! خلف خلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديدة من برنامج خلف خلاف، تناقش ندى حجازى ما يحدث للأطفال من كوارث بسبب عدم اهتمام الأب والأم بهم، وفي وقت يبحث الرجل عن حقوقه، والمرأة تبحث عن حقوقها، يقع الأبناء ضحية واضحة لإهمال الأهل فى مرات وانفصالهم فى مرات أخرى.

Advertisements

ويرصد البرنامج بالتحليل عددا من الحوادث التى تعرض لها الأطفال خلال الفترة الماضية والعديد من الأزمات التى تعرض لها الأطفال بسبب آبائهم وأمهاتهم.

ويعرض برنامج خلف خلاف، الثلاثاء من كل أسبوع عبر موقع الخليج 365، وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة له، وهو من تقديم ندى حجازى، وتصوير كريم عبد العزيز، وإخراج شادي أبو الحسن، ورئيس تحرير تنفيذي حسن مجدى.



