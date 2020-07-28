شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد توضح حقيقة ارتفاع الحرارة لـ 50 درجة فى العيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، حقيقة ارتفاع في عيد الأضحى، مؤكدا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة، غير صحيح، مشيرا إلى استمرار الاستقرار في درجات الحرارة مع ارتفاع بسيط في الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة.

وأكد شاهين لـ"الخليج 365"، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الأربعاء 29 يوليو 2020 وحتى الإثنين 3 أغسطس 2020 ، لتوضيح درجات الحرارة في العيد

وكشفت مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد،، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق وحتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارة معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

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وأشار إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة ( 40- 50 % تقريبا ) تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء

وتابع: "يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس" .

وعن القاهرة الكبرى من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ۲۹ يوليو وحتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس إرتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب نهارة معتدل ليلا.