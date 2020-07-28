شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 10 محاور هامة لبرامج الابتعاث بالعام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه فيما يخص إعلان خطة البعثات للعامل الحالى 2020 وعام 2021 ،موضحا أنه تم اعتماد الخطة وإطلاقها فى 19 يوليو من هذا العام منذ أيام قليلة الخطة الموحدة للعام الرابع وتم فتح الباب للتقدم بالنظام التنافسي، طبقا للخطة الخمسية التى تبدأ فى 2017 وحتى 2022 .

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار فى فيديو منشور له على الصحفة الرسمية لوزارة التعليم العالى بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك انه سيتم غلق باب التقدم للبعثات للعام الجارى فى 1 اكتوبر متابعا " أتمنى من زملائي وأولادى أن يستغلوا الفرص التى تقدمها الدولة، خاصة وأن مصر حريصة منذ ايام محمد على على إرسال بعثات لدول العالم حتى يعودوا ويتميزوا فى كافة المجالات، وأتمنى أن يتم استغلال كافة الأماكن المتوفرة لدينا، بحيث يكون لدينا ذخيرة من العلماء والمتميزين من كل أماكن العالم" .

وتابع وزير التعليم العالى أنه لأول مرة شهد الاعلان جمع كل البرامج المتاحة للابتعاث داخل إعلان واحد بمعنى أن لدينا شركاء سواء إدارة البعثات المشروع القومى المصرى للبعثات أو من خلال شركاء بالمركز الثقافى البريطانى والوكالة اليابانية للتعاون أو برنامج نيوتن مشرفة ، أو المبادرة المصرية اليابانية الموقعة مع الجانب اليابانى حيث تم وضع كل الفرص المتاحة فى إعلان واحد حتى لا يقدم أحد فى أكثر من إعلان، وذلك فى محاولة لعدم ضياع الفرص على الباحثين .

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ولفت إلى أن هناك بعض البرامج ممولة بالكامل من الجانب المصرى وبعض البرامج الاخرى ذات تبادل فى الدعم المادى بين الجهتين مؤكدا أن الحديث عن البعثات المتنوعة مثل بعثة الحصول على الدكتوراه من الخارج وتتراوح مدتها من 3 إلى 5 سنوات بحد أقصى وتشمل تخصصات اكلينيكية فى المجال الطبى ، ونحن نركز حاليا على هذا المجال بشكل كبير ،، وهناك بعثة إشراف مشترك لمدة عام واحد للقيام بأبحاث الوطن للطلاب الذين يعدوا دكتوراه ويحتاجون جمع مادة علمية ، بالإضافة إلى مهمة علمية والتى تشمل الأبحاث لما بعد الدكتوراه سواء فى التبادل العلمى أو زيارات المدارس العلمية المختلفة أو كتابة المشروع ومدتها من 3 إلى 6 أشهر، وكذلك الماجستير ويكون بالاتفاق مع اليابان ومدته عام قابل للتجديد عام آخر، وعلى أقصى تقدير قد تصل إلى عامين فى اليابان .

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن التقديم سيكون إلكترونيا بداية من فتح باب التقدم فى 19 يوليو وحتى الخميس 1 اكتوبر 11.30 مساء مؤكدا الالتزام بالمواعيد حتى تتمكن الوزارة من إعلان النتائج فى يناير بما يمكن الطالب من إنهاء كافة اجراءاته لكى يدأ مع العام الجديد.

وتابع وزير التعليم العالي، أن الجديد فى الخطة المجالات البحثية التى تعتمد عليها الدولة فى خطتها فى استراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتم وضع بعض الإجراءات والمحاور الرئيسية بواقع 10 محاور واحتوى بداخلها 34 محور فرعى ، والمحاور الرئيسية التى تتطلب التقدم فيها بما يتماشى مع احتياجات الدولة محور المياه والطاقة والعلوم الطبية والصحة ومحور الزراعة والأمن الغذائى ومحور البيئة ومحور تقنيات الصناعة الاستراتيجية وتكنولوجيا الفضاء ومحور تطوير التعليم ومحور العلوم الاجتماعية والإنسانية ومحور الاستثمار والنقل .