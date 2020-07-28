"اللي خايف مش بيهدد".. 13 تصريحا جديدا من السيسي بشأن سد النهضة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مدينة الروبيكي، ويضم المجمع الصناعي الجديد في مرحلته الأولى 6 مصانع؛ هي: مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة.

ووجه الرئيس العديد من الرسائل الخاصة بأزمة سد النهضة، والتي يرصد "الخليج 365" كالتالي:



- "بنعمل 20 ألف كيلومتر تبطين الترع عشان نقلل الفقد، أهالي القرى يساعدوا في المرحلة الأولى خلال سنة وهيقلل فقد المياه، ونحافظ على المصارف والترع".

-" عايزين نعمل ري حديث، عشان نوفر كل نقطة مية، عشان حجم الزيادة السكانية، بنعالج ده بالمية لغاية 2037، وحجم الاستثمارات في هذا المجال تقريبا تريليون جنيه حتى التاريخ ده.

-"قلقانين على موضوع سد النهضة وأنا معاكم، بطمنكم عشان عدالة القضية، موضوع المية في مصر، أثبته الهرم اللي في الجيزة، حضارة القدماء المصريين قامت على المياه".

- لإثوبيا.. "من حقكم توليد الكهرباء، زي ما أعلنتم ومعاكم فيه بإخلاص وحب ونوايا طيبة، لكن بشرط إنه ميبقاش له تأثير على المية اللي بتجيلنا، واتكلمنا كتير في ده، ومحدش يقدر ينكر أهمية المية".

- "الأسد محدش بياكل أكله، خلي كل واحد أسد صغير في مكانه".

Advertisements

- "لو خايف متقعدش تتكلم وتهدد، وتقول كلام ملوش لازمة، وتقول نعمل كذا في الإعلام، بحترم كل رأي، أحترم الرأي العام، وتقول نعمل عمل عسكري، إحنا بنتفاوض والتفاوض هيطول، وبنقول لو فيه ضرر يبقى علينا كلنا".

- قال الرئيس في ما يخص سد النهضة: نحن نتحرك في معركة تفاوض، وهي عملية ملء وتشغيل السد، بنتكلم عن فترات صعبة فيها فترات جفاف.. أدينا بنبذل جهدنا عشان فيه تفاوض".

- "لو ماحصلش نجاح في التفاوض؟ لأ هننجح بجهدنا في الوصول إلى اتفاق على اللي كنا بناخده قبل كده".

- "مواقع التواصل والإعلام فيها اهتمام شديد، اللي عايز يقول رأي يقول، واللي هو أول ما يتخانق، نقول كلمة.. افتكروا 30 يونيو من 2013 حتى 2016، شوفوا مصر كانت عاملة ازاي، وبفضل الله وبوعيكم كل يوم بنزداد قوة، وربنا بيعينا عليها، عشان شرف نبلنا وعدالة موقفنا".

- مصر حريصة جدًّا على التفاوض بنية خالصة مع السودان وإثيوبيا؛ لتحقيق اتفاق عادل بشأن سد النهضة.

- حجم الاستثمارات الذي سوف يضخ في مجال تطوير المنظومة المائية يقدر بـ"تريليون" جنيه.

- الدولة تنشئ محطات عملاقة من تحلية البحر.

- الدولة لديها خطة منظمة تعمل عليها حتى 2037، مطالبًا المصريين بالمشاركة في هذه المشروعات والحفاظ عليها وليس البناء عليها.