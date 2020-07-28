لابد من إنشاء أماكن جديدة.. محافظة القاهرة: لدينا ١٤٩ سوقًا رسمية و١٨٠ عشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مصطفى عبد العزيز، سكرتير مساعد محافظ القاهرة، إن المحافظة مزدحمة بالسكان، وهناك مناطق عشوائية يستحيل إقامة أسواق بها؛ حيث إنه لدينا 149سوقًا رسمية، والعشوائي نحو 180 سوقًا خارج النطاق، وليست لدينا رؤية بشأنها مثل سوق الموسكي والعتبة.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة خطة الحكومة بشأن تطوير الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية.

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وأضاف عبد العزيز: لا بد من إنشاء أماكن جديدة، موضحًا أنه تم مخاطبة الأحياء، والبعض استجاب والبعض الآخر لم يستجب؛ لعدم وجود أماكن متاحة، واكتفوا بمنافذ القوات المسلحة بالمحافظة؛ بعضها قديم جدًّا بخلاف أسواق بعض الشركات وأسواق القوات المسلحة؛ فهي خارج ولاية المحافظة، وهذه الأسواق خلال الآونة الأخيرة لم تعد هناك صيانة لها منذ أن حصلت المالية إيرادات الأسواق لصيانتها أو إعطاء حافز لمن يعملون بتلك الأسواق.

وأضاف سكرتير مساعد محافظ القاهرة: نحتاج إلى أسواق لنقل الباعة الجائلين؛ كي لا نطاردهم بين الحين والآخر ونلعب معهم مثل القط والفأر.

أما النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، عندما نناقش ملفًّا نستضيف كل الجهات المعنية، وتكوينًا للرؤية بحضور الحكومة لإيجاد حل لأية مشكلة؛ حيث تتم الرؤية من الوجود في قلب المشكلة، ومنذ خمس سنوات نعطي حلولًا للحكومة، وقليلًا ما تستجيب.