تجديد حبس 6 متهمين بالتخابر مع جهات أجنبية ٤٥ يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 6 متهمين بجرائم أمنية، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم منها ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع جهات أجنبية، ونشر معلومات وأخبار كاذبة.