شرطة التموين تحبط ترويج 20 طن سلع غذائية فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1115) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 1,300 طن سلع غذائية " هياكل دواجن – فليه دواجن") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة السكر الحر بدائرة قسم شرطة البساتين، لحيازته (5,500 طن "سكر حر") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الحملات في ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة الجيزة) لحيازته (12,465 طن سلع غذائية " أرز أبيض – دقيق فاخر – مكرونة – ملح طعام " مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.