سرقت حسابه على فيسبوك.. حبس شقيقة أحمد فلوكس 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، بقبول المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان أحمد فلوكس على حبسها سنتين بتهمة سرقة الحساب الخاص به على فيس بوك، وأصدرت حكما بحبسها ٦ أشهر مع إيقاف التتفيذ.

كان الفنان أحمد فلوكس تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، حمل الرقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن المتهمة هي شقيقته "يسر فاروق" التي ارتكبت واقعة سرقة الحساب الخاصة به على "فيسبوك".