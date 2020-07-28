الأسرة ترفض دعوى إثبات زواج "وزيري" من الفنانة هيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قضت محكمة أسرة قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.
وكانت الفنانه هيفاء وهبى اتهمته بالاستيلاء على 63 مليون جنيه من أموالها وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.
وحرر محمد حمزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم الشهير بـ"محمد وزيري"، الدعوى القضائية رقم 89 لسنة 2020 وقدم الأوراق والمستندات التي تثبت صحة زواجه من هيفاء محمد وهبي الشهيرة بالفنانة هيفاء وهبي، مؤكدا أن العلاقة بينهما لم تكن علاقة عمل فقط.
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