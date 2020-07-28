تنفيذ حكم الإعدام شنقا على قتلة معاون مباحث الإسماعيلية أحمد أبودومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نفذت الأجهزة الأمنية حكم الإعدام شنقا على 7 متهمين أدينوا بقتل معاون مباحث الإسماعيلية النقيب أحمد رضوان أبودومة.

وكانت محكمة النقض أيدت في 11 نوفمبر 2018 حُكم الإعدام الصادر ضد 7 متهمين بقتل معاون مباحث الإسماعيلية، ورفضت الطعون المقدمة منهم في القضية.

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وجاء بمنطوق الحكم أن كلا من أحمد محي الدين جاد وسيد على محمد وإبراهيم حسن محمد وحازم محمد صلاح وذكي عصام ذكي وعصام محمد عطا واحمد سالم محمد، قتلوا ضابط الشرطة أحمد أبودومة معاون مباحث قسم شرطة ثالث خلال عام 2013.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من أحمد محمد إبراهيم بالحبس مع الشغل لمدة عامين وبمعاقبة المتهم أحمد عبد الوهاب عبد المنعم حسانين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه عما أسند إليه وإلزامه بدفع المصاريف الجنائي بتهمة التستر على هاربين مع مصادرة الأسلحة النارية والبيضاء والذخيرة المضبوطة وإحالة الدعوة المدنية إلي المحكمة المختصة.

تعود أحداث القضية إلي نوفمبر 2013 عندما استشهد النقيب أول أحمد رضوان عبد الجواد أبودومة الضابط بوحدة مباحث قسم ثالث، حال تفقده الحالة الأمنية والقوة المرافقة بناحية مساكن المرحلة الخامسة، دائرة القسم على إثر إطلاق النار عليه من 7 أشخاص يستقلون دراجة نارية، وسيارة ماركة دايو حمراء اللون والاستيلاء على سلاحه الشخصي، وتبادل أفراد القوة المرافقة إطلاق النار مع المتهمين.