قبل طرحها في الأسواق.. ضبط مالك مصنع بحوزته 11 ألف عبوة كحول مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأثمرت جهود الإدارة عن ضبط مالك مصنع تابع لإحدى الشركات لتعبئة الكحول والعطور(بمحافظة القاهرة) لتصنيعه (11 ألف عبوة " معطر جو – كحول "، 5,717 طن " زيوت عطرية – جلسرين – كحول"، مستلزمات إنتاج معباة داخل تنكات، 1550 لتر " كحول" مجهولة المصدر، 1,500 طن" رول بلاستيك "، 43 ألف عبوة فارغة أدوات إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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