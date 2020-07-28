أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن مبادرة "دكان الفرحة"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مبادرة "دكان الفرحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل صندوق تحيا مصر صباح اليوم بتجهيز عدد من فتيات دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمستلزمات الزواج وذلك ضمن مبادرة دكان الفرحة بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعيوخلال السطور التالية نستعرض أبرز ملامح مبادرة دكان الفرحة

أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة دكان الفرحة في شهر إبريل عام 2019 بهدف تقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين، الأول يتضمن تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، لإدخال روح البهجة بين الطلاب.

وتم توزيع نحو 250 ألف قطعة ملابس على حوالي 80 ألف مواطن، وكذلك عدد من الدراجات على الأطفال لنشر الفرحة بينهم خلال تواجدهم مع أسرهم في هذه المعارض وتنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج.

وإتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة مجانا وتنظيم معارض في القرى الأكثر احتياجا لتوزيع الملابس على دور الأيتام وأبناء السجينات ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، فضلا عن توزيع 10 آلاف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية وعدد من الدراجات على الأطفال لإدخال روح البهجة والفرحة عليهم خلال تواجدهم مع أسرهم في هذه المعارض.



أما المحور الثاني فيتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية اللاتي يتم اختيارهن وفقًا لعدة معايير أهمها بحث الحالة، وقد استفادت من المبادرة نحو 300عروسًا حتى الآن، فيما تم تسليم الأجهزة بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والموضة لمشاركة العرائس فرحتهن.

ويتم مراعاة شروط يجب توافرها في الفتيات المستفيدات من المبادرة وهي ن تكون الفتاة مصرية الجنسية. ولا يقل عمرها عن 18 عام وأن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ونصيب دخل الفرد في الاسرة لا يزيد عن

350 جنيه في الشهر. لا تكون قد سبق لها الزواج.

التميز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الاحتياجات الخاصة.

-يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقري والنجوع رصد الفتيات الفقيرات واللاتي لديهم مشكلة في انهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الاسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.

ويتم تنفيذ بحث ودراسة للحالة الاسرة والفتاة وتطبيق كافة المعايير للتأكد من استحقاق الحالة من عدمها، وذلك من خلال البحث الميداني للحالة وزيارة اسرتها ودارسة الحالات وتطبيق معايير التقييم لتصنيف واختيار الحالات

ويتم في هذه المرحلة تطبيق معايير التقييم لتصنيف وترتيب الحالات طبقا لشدة ودرجة الاحتياط وتحصل كل فتاة على التجهيزات التالية ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواه – مرتبة اسفنجيه -طقم أدوات طهي- شنطة مستحضرات عناية شخصية- شنطة مستحضرات تجميل- بطاقة مشتريات بقيمة 500 جنية.