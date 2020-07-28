أخبار مصر | سفير السويد: "مصر مقصدنا السياحي المفضل".. وأشيد بإجراءات السلامة المصرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سفير السويد: "مصر مقصدنا السياحي المفضل".. وأشيد بإجراءات السلامة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير السويدي في القاهرة إن مصر هي المقصد السياحي الثاني المفضل لدي الشعب السويدي، حيث أن مواطنيه شغوفين ومهتمين بالسفر إلى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع رؤساء بعثات الدول الإسكندنافية الأربعة المعتمدين في القاهرة: فنلندا والسويد والنرويج والقائمة بأعمال سفير الدنمارك عبر الفيديو كونفرانس، وحضر الاجتماع السفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة.

وأشاد السفير إشادة خاصة بضوابط السلامة الصحية المطبقة في مصر، وحرصه علي تفقد تطبيق هذه الضوابط بنفسه علي أرض الواقع بالبحر الاحمر وجنوب سيناء.

وأضاف أن الشعب السويدي أصبح لديه اهتماما أكثر بالسياحة الثقافية، إضافة إلى حبه وشغفه بالسياحة الشاطئية.

ونوه على أهمية تنظيم رحلات ثقافية لتعريفهم علي الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بزيارة المواقع الاثرية المختلفة التي تذخر بها مصر.

يذكر أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة استقبلت ما يزيد عن ٢٦ ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ولم يتم رصد أية حالة إصابة واحدة لهم سواء أثناء وجودهم في مصر او بعد عودتهم إلى بلادهم بعد قضاء أجازاتهم وانتهاء برامجهم السياحية.

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قالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار؛ إنه تم خلال هذا الأسبوع تشغيل 39 يخت سفاري.

وأشارت أن تلك اليخوت بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لإستئناف العمل بالأنشطة البحرية.

وأضافت أن اللجان المتخصصة قامت بمراجعة الضوابط والاشتراطات لـ 31 يخت سفاري بالبحر الأحمر شملت سي فريند، والدبران، وجراند سي سربنت، وسي سربنت، وكونتسا مايا، وميسترال، وسي ولف فيلو، وسي ولف سول، وسي ولف دومنيتور، وني مار، ودولشي فيتا، وفيتا ٢، وجولدن دولفين، وجولدن دولفين ٢، وجولدن دولفين ٣، افروديت، ومارتينا ١، وكورال دريمز، وستار جيت، وسميرة ديسكفري، واميليا ديسكفري، والبرنسيسة بسمة، وسي كينج ماركو، وجى اند بى مارين، وسفن سيز - مارينا الشيراتون القديم، واوكيانوس - مارينا، والموندا - مارينا الشيراتون القديم، وسمسم دايف - مارينا الشيراتون القديم، و٣ ايميلى- مارينا الشيراتون القديم، وسي دراجون- مارينا الشيراتون القديم، وبرو دايفرز كورنر - مارينا سهل حشيش.

كما تم ايضا فحص ستة يخوت سفارى بجنوب سيناء وهي بلو فورس 2، واوشن دريم، والطويل 1، والطويل 2، وبيلا 1 سقالة وطنية، وبيلا 2 سقالة وطنية، وكارلتون كوين سقاله ترافكوا، وايولس بسقاله وطنية.

وأضافت سامية سامى، أنه بعد الموافقة علي تشغيل 39 يخت سفارى بالبحر الاحمر وجنوب سيناء، وصل إجمالى عدد اليخوت الحاصلة علي الشهادة حتي الان منذ استئناف السياحة الخارجية في اوائل يوليو الجاري إلي 81 يخت سفارى، منهم 67 يخت بالبحر الاحمر،و 14 يخت بجنوب سيناء، مؤكده علي أنه سيتم ايفاد لجان للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات بها بشكل دوري.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع اليخوت التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.