أخبار مصر | سفراء الدول الإسكندنافية: لا قيود على السفر والطيران إلى مصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سفراء الدول الإسكندنافية: لا قيود على السفر والطيران إلى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سفراء الدول الاسكندنافية أنه ليس هناك أية قيود أو موانع للسفر إلى مصر، وأن نصائح السفر ( Travel Advice) توصي المواطنين بعدم السفر إلا في حالة الضرورة القصوي، وهو من قبيل القواعد والاشتراطات الخاصة باستئناف السياحة الخارجية بالنسبة لدولهم.

جاء ذلك خلال اجتماع للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع رؤساء بعثات الدول الإسكندنافية الأربعة المعتمدين في القاهرة: فنلندا والسويد والنرويج والقائمة بأعمال سفير الدنمارك عبر الفيديو كونفرانس، وحضر الاجتماع السفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة.

وأشاد السفراء بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف السياحة الخارجية.

يذكر أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة استقبلت ما يزيد عن ٢٦ ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ولم يتم رصد أية حالة إصابة واحدة لهم سواء أثناء وجودهم في مصر او بعد عودتهم إلى بلادهم بعد قضاء أجازاتهم وانتهاء برامجهم السياحية.

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قالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار؛ إنه تم خلال هذا الأسبوع تشغيل 39 يخت سفاري.

وأشارت أن تلك اليخوت بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لإستئناف العمل بالأنشطة البحرية.

وأضافت أن اللجان المتخصصة قامت بمراجعة الضوابط والاشتراطات لـ 31 يخت سفاري بالبحر الأحمر شملت سي فريند، والدبران، وجراند سي سربنت، وسي سربنت، وكونتسا مايا، وميسترال، وسي ولف فيلو، وسي ولف سول، وسي ولف دومنيتور، وني مار، ودولشي فيتا، وفيتا ٢، وجولدن دولفين، وجولدن دولفين ٢، وجولدن دولفين ٣، افروديت، ومارتينا ١، وكورال دريمز، وستار جيت، وسميرة ديسكفري، واميليا ديسكفري، والبرنسيسة بسمة، وسي كينج ماركو، وجى اند بى مارين، وسفن سيز - مارينا الشيراتون القديم، واوكيانوس - مارينا، والموندا - مارينا الشيراتون القديم، وسمسم دايف - مارينا الشيراتون القديم، و٣ ايميلى- مارينا الشيراتون القديم، وسي دراجون- مارينا الشيراتون القديم، وبرو دايفرز كورنر - مارينا سهل حشيش.

كما تم ايضا فحص ستة يخوت سفارى بجنوب سيناء وهي بلو فورس 2، واوشن دريم، والطويل 1، والطويل 2، وبيلا 1 سقالة وطنية، وبيلا 2 سقالة وطنية، وكارلتون كوين سقاله ترافكوا، وايولس بسقاله وطنية.

وأضافت سامية سامى، أنه بعد الموافقة علي تشغيل 39 يخت سفارى بالبحر الاحمر وجنوب سيناء، وصل إجمالى عدد اليخوت الحاصلة علي الشهادة حتي الان منذ استئناف السياحة الخارجية في اوائل يوليو الجاري إلي 81 يخت سفارى، منهم 67 يخت بالبحر الاحمر،و 14 يخت بجنوب سيناء، مؤكده علي أنه سيتم ايفاد لجان للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات بها بشكل دوري.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع اليخوت التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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تابوت الملك سقنن رع تا عا الثاني يخص قائد حرب التحرير، توفي أثناء كفاحه ضد الغزاة الهكسوس الذين تمكنوا من احتلال مصر في عصر الانتقال الثاني، ونجح إبنه الملك أحمس فى طرد الهكسوس من مصر. وهو يرجع إلى عصر الأسرة ١٧. التابوت مصنوع من خشب الأرز وعثر عليه في خبيئة الدير البحرى عام ١٨٨١.

تابوت الملكة أحمس نفرتارى زوجة الملك أحمس يبلغ إرتفاعة ٣٧٨ سم. عثر عليه في خبيئة الدير البحرى عام ١٨٨١.

- تابوت بادي آمون تم إستخدامه ليحوى مومياء ست كامس، عثر عليه في خبيئة الدير البحرى عام ١٨٨١.

تابوت الملك أمنحوتب الأول ابن الملك أحمس الأول وخليفته على العرش، يرجع إلى عصر الأسرة ١٨، عثر عليه في خبيئة الدير البحري عام ١٨٨١.