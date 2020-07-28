أخبار مصر | البيطريين: المجازر أفضل الطرق للذبح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البيطريين: المجازر أفضل الطرق للذبح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور علي سعد عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين، على وجود عدة علامات توضح مدى سلامة اللحوم، مثل ختم الذبيحة من مجزر حكومي معتمد، مشيرا إلى أن الذبح في المجازر يعد من أفضل الطرق للذبح وذلك حفاظا على صحة المواطنين وعلى الثروة الحيوانيه، مشيرا إلى أن في المجازر يتم الكشف على الحيوانات قبل الذبح وبعده وفحص الغدد الليمفاوية وكل أجزاء الذبيحة للتأكد من خلوها من الأمراض.

وأضاف عضو النقابة العامة للبيطريين في تصريحات خاصة "للفجر" أن من شروط الأضحية ليقبلها الله، عدم وجود أعراض مرض بينة وأن لاتكون مكسورة القرن، وليست عمياء، لا عرجاء.

وفي حالة الشراء من الخارج، قال الدكتور على سعد عضو النقابة العامة للبيطريين، إنه توجد عدة علامات كدليل على سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض وهي أن تكون مختومة من مجزر حكومي معتمد، لونها وردي وليست قاتمة اللون، ولابد أن يكون قوام اللحوم متماسكه وليست متهتكه ولاتترك اثرا غائرا عند الضغط عليها بأصبع اليد..وليست لها رائحه كريهة، أن تكون الدهون متشعبه داخل أنسجة اللحم، ألايكون لونها أصفر.

وأكدت وزارة الزراعة المصرية استعدادها لاستقبال العيد من خلال زيادة طرح المعروض من الأضاحي من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم بتخفيضات تصل إلى 20 % من أسعار السوق المحلي وأيضًا اللحوم الحية بمنافذها.