أخبار مصر | البيطريين يوجه رسالة مهمة لربات البيوت في عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البيطريين يوجه رسالة مهمة لربات البيوت في عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد الدكتور علي سعد علي عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، مباحث التموين ومديريات التموين بتشديد الرقابة على المحلات، وعدم الذبح خارج المجازر، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، تجنب التجمعات، الالتزام بالكمامة.

وأكد سعد في تصريحات خاصة للفجر، على ضرورة غسل اللحوم جيدا بعد التقطيع، وذلك كإجراء وقائي ولضمان سلامة اللحوم في ظل وباء كورونا.

ووجه عضو النقابة العامة للبيطريين نصيحة مهمة لربات البيوت عند الذبح، لضمان صحة وسلامة اللحوم، أن لاتوضع اللحوم على بعضها، تكون منفرده بحيث تكون عرضة للتهوية، مشيرا إلى أن درجة حرارة الجو والسخونة تؤدي الى انتشار البكتيريا وفساد اللحمة، مع ضرورة وجود مروحة بعد الذبح مسلطه على اللحوم حتى لا تفسد.

وتابع "ألا توضع بالفريزر بل توضع على رف الثلاجة لمدة تتراوح من ٣ إلى ٦ ساعات قبل وضعها بالفريزر حتى تتم عملية التيبس الرمي للحوم التى من شأنها المحافظه على سلامة اللحوم لفترة طويلة، وذلك لتكوين حمض اللاكتيك وحمض الفورميك أثناء عملية التيبس الرمي، وهذا الوسط الحمضى يقضى على نمو البكتيريا باللحوم مما يساعد على حفظها لمدة أطول".

وأكدت وزارة الزراعة المصرية استعدادها لاستقبال العيد من خلال زيادة طرح المعروض من الأضاحي من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم بتخفيضات تصل إلى 20 % من أسعار السوق المحلي وأيضًا اللحوم الحية بمنافذها.

-خط ساخن للاستفسار برقم 01005531182 للاستفسار عن أسعار الأضاحي.

-أسعار الخراف البلدي قائم 58 جنيه للكيلو القائم.

- بقري 55 جنيها للكيلو القائم.

-جاموس 50 جنيها للكيلو القائم.

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-أسعار الماعز 60 جنيها للكيلو القائم.

- ماعز برئي 60 جنيها للكيلو قائم.

-لحوم فرش كندوز 105 جنيهات للكيلو.

- كبدة 105 جنيهات للكيلو.

- كيلو ضاني فرش 105 جنيهات للكيلو.

-لحوم سوادني 90 جنيها للكيلو.

-لحوم برازيلي 70 جنيها.

-لحوم مفروم 70 جنيها.