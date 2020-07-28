أخبار مصر | البيطريين: لا يوجد علاج للفيروسات.. والاعتماد يكون على مناعة الجسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البيطريين: لا يوجد علاج للفيروسات.. والاعتماد يكون على مناعة الجسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي سعد، عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين: إن مرض الجلد العقدي هو مرض فيروسي يصيب جلد الأبقار، ويكون على هيئة عقد جلدية ذات أشكال وأحجام مختلفة منتشرة في أماكن متفرقة، يتحول بعد ذلك إلى صديد، مشيرا إلى أن المرض يزداد انتشاره في موسم الصيف لانتقاله عن طريق الناموس، وبالتالي من الصعوبة التحكم في العجل لعدم القدرة على عزله.

وأضاف في تصريحات إلى "الخليج 365" أن اللقاحات للتحصين هي خير وقاية للأمراض الوبائية، مؤكدا أنه لايوجد علاج للفيروسات، فالاعتماد يكون على مناعة الجسم ليكون ثابت أمام مواجهة المرض، مع علاج الأعراض الثانوية الناتجه عن الفيروس.

وأكد الدكتور علي سعد، أن المرض ينتشر نتيجة تضليل الجهات التنفيذية والسياسية، والجهات المسئولة، في رفع بيانات غير حقيقية للتحصين، خوفا على المناصب مشيرا إلى أنه لابد من الاعتراف بوجود المشكله ثم العمل على حلها، مع وجود خريطه وبائية واستراتيجية للتحصين باستمرار.

ونوه بأن غلاء ثمن التحصين، من ضمن العقبات التي تبعد الفلاح عن التحصين لدى الأطباء البيطريين، مشيرا إلى أنه ينبغي تقديم تحفيز للفلاحين للتحصين، حتى لا يفتح مجال للباراميديكال.

وأورد أن من شروط نجاح عملية التحصين أن يكون اللقاح على الثلج، لاتستعمل أمبولة اللقاح في الصيف بعد ساعة من فتحها، ساعتين في الشتاء.

وأشار إلى غياب الرعاية والرقابة من قبل الأطباء البيطريين، نظرا للشروط المجحفة التي وضعت للأطباء البيطريين.