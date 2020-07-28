أخبار مصر | البيطريين: لا يوجد علاج للفيروسات.. والاعتماد يكون على مناعة الجسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البيطريين: لا يوجد علاج للفيروسات.. والاعتماد يكون على مناعة الجسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور علي سعد، عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين: إن مرض الجلد العقدي هو مرض فيروسي يصيب جلد الأبقار، ويكون على هيئة عقد جلدية ذات أشكال وأحجام مختلفة منتشرة في أماكن متفرقة، يتحول بعد ذلك إلى صديد، مشيرا إلى أن المرض يزداد انتشاره في موسم الصيف لانتقاله عن طريق الناموس، وبالتالي من الصعوبة التحكم في العجل لعدم القدرة على عزله.
وأضاف في تصريحات إلى "الخليج 365" أن اللقاحات للتحصين هي خير وقاية للأمراض الوبائية، مؤكدا أنه لايوجد علاج للفيروسات، فالاعتماد يكون على مناعة الجسم ليكون ثابت أمام مواجهة المرض، مع علاج الأعراض الثانوية الناتجه عن الفيروس.
وأكد الدكتور علي سعد، أن المرض ينتشر نتيجة تضليل الجهات التنفيذية والسياسية، والجهات المسئولة، في رفع بيانات غير حقيقية للتحصين، خوفا على المناصب مشيرا إلى أنه لابد من الاعتراف بوجود المشكله ثم العمل على حلها، مع وجود خريطه وبائية واستراتيجية للتحصين باستمرار.
ونوه بأن غلاء ثمن التحصين، من ضمن العقبات التي تبعد الفلاح عن التحصين لدى الأطباء البيطريين، مشيرا إلى أنه ينبغي تقديم تحفيز للفلاحين للتحصين، حتى لا يفتح مجال للباراميديكال.
وأورد أن من شروط نجاح عملية التحصين أن يكون اللقاح على الثلج، لاتستعمل أمبولة اللقاح في الصيف بعد ساعة من فتحها، ساعتين في الشتاء.
وأشار إلى غياب الرعاية والرقابة من قبل الأطباء البيطريين، نظرا للشروط المجحفة التي وضعت للأطباء البيطريين.
تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.