أخبار مصر | برلماني يوجه الشكر للرئيس لتوجيهاته بتعويض متضرري عقار الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يوجه الشكر للرئيس لتوجيهاته بتعويض متضرري عقار الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهندس محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه الكبير وتوجيهاته التي تدعم المصريين، مُشيدًا بتوجيهاته خلال افتتاحه لمشروع المنطقة الصناعية بمدينة الروبيكي، بتعويض المتضررين من الهبوط الأرضي بعمارة الشربلتي في منطقة الزمالك، ومعالجة الأضرار.

وأضاف المسعود في بيان له، أن الرئيس يقف على مسافة واحدة من الشعب المصري، ولن يقبل بأي ضرر لأي مواطن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يسبق دائمًا بخطوة في حل كافة المشكلات أو الأزمات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أهمية تأكيد الرئيس على حق المواطنين الذين تضرروا من تصدع هذا العقار، وأنه سيتم إصلاح كافة الأضرار سواء الخاصة بسكان العقار، أو الأشقاء في سفارة البحرين، مما يعكس حرص القيادة السياسية على حل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين وعلى أتم استعداد لتعويض أي أضرار تتسبب لأي مواطن.

وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المدينة الصناعية بالروبيكي بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي فضلا عن حضور عدد من كبار رجال الدولة والمسئولين ولفيف من القيادات العسكرية والشرطية والإعلاميين.

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وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ما تعرض له العقار رقم 17 بشارع البرازيل وسفارة البحرين بالزمالك من أضرار وتصدعات بفعل أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، قائلا: "أرجو إننا نطلع تقرير كامل للناس اللى كانت هناك ونعوضهم يا كامل علشان دا ضرر ليهم".

ورد المهندس كامل الوزير وزير النقل، قائلا إنه تم الإعلان عن التقرير الفنى الخاص بالعمارة وطمأن الناس هناك وقام بالوقوف بجانبهم البارحة، مضيفا: "قابلت سكان العمارة وكلهم متطمئنين، وحاليا يتم عمل إجراءات تأمين العمارة وعمل حقن من داخل النفق وحقن من داخل العمارة".

وتابع المهندس كامل الوزير أنه قابل سفير البحرين وتجاوب معه وقام بالاطمئنان على الأهالى البحرينيين الموجودين هناك.

ووجه الرئيس السيسي بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لتعويض الضرر الذي حل بهم.

